Скандал в Минздраве выявил скрываемую от общества связь министра
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Незаконное решение Министра здравоохранения Аллы Немеренко об увольнении директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Натальи Катаной объясняется необходимостью "пристроить" недавно уволенного за целый ряд нарушений приятеля министра.
Об этом Агентству OMEGA сообщил один из депутатов правящей партии PAS, комментируя скандал в Министерстве здравоохранения.
"Очень жаль, что г-жа министр спекулирует на теме "борьбы за чистоту рядов" в нашей партии, прикрываясь ею, чтобы назначить одного из своих фаворитов на новую должность. Странно, что Алла Немеренко не понимает, что далеко за пределами Министерства, в нашей парламентской фракции, известен истинный, не самый лицеприятный, мотив этого решения в важнейшем подразделении системы здравоохранения", - отметил собеседник Агентства на условиях анонимности.
Депутат рассказал, что Немеренко в нарушение Регламента назначила на должность вице-директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Юрия Красюка, который совсем недавно был уволен с должности директора 1-ой Кишиневской муниципальной больницы из-за грубых нарушений в своей деятельности.
Министр назначила его в эту должность, зная, что Красюк не может пройти конкурс из-за возрастных ограничений. А когда глава Центра Наталья Катаной возмутилась таким назначением, она была отстранена от должности.
Говоря о причинах такого покровительства Красюку со стороны министра Аллы Немеренко, депутат сказал, что не хочет вдаваться в детали, добавив, что это может сделать "и сама госпожа министр".
13 января, министр здравоохранения Алла Немеренко подписала Решение об отстранении Натальи Катаной от занимаемой должности директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи и проведения служебного расследования по результатам ее деятельности. О назначении в руководство Центра Юрия Красюка никто не сообщал.
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