Скандал в Минздраве выявил скрываемую от общества связь министра ...

Об этом Агентству OMEGA сообщил один из депутатов правящей партии PAS, комментируя скандал в Министерстве здравоохранения.

"Очень жаль, что г-жа министр спекулирует на теме "борьбы за чистоту рядов" в нашей партии, прикрываясь ею, чтобы назначить одного из своих фаворитов на новую должность. Странно, что Алла Немеренко не понимает, что далеко за пределами Министерства, в нашей парламентской фракции, известен истинный, не самый лицеприятный, мотив этого решения в важнейшем подразделении системы здравоохранения", - отметил собеседник Агентства на условиях анонимности.

Депутат рассказал, что Немеренко в нарушение Регламента назначила на должность вице-директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Юрия Красюка, который совсем недавно был уволен с должности директора 1-ой Кишиневской муниципальной больницы из-за грубых нарушений в своей деятельности.

Министр назначила его в эту должность, зная, что Красюк не может пройти конкурс из-за возрастных ограничений. А когда глава Центра Наталья Катаной возмутилась таким назначением, она была отстранена от должности.

Говоря о причинах такого покровительства Красюку со стороны министра Аллы Немеренко, депутат сказал, что не хочет вдаваться в детали, добавив, что это может сделать "и сама госпожа министр".

13 января, министр здравоохранения Алла Немеренко подписала Решение об отстранении Натальи Катаной от занимаемой должности директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи и проведения служебного расследования по результатам ее деятельности. О назначении в руководство Центра Юрия Красюка никто не сообщал.