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Драгалин опровергла главный аргумент Санду и ее партии – Чубашенко

Опубликовано : 20 январь 2023 г. 08:04 | Просмотров: 505 | Категория: Аналитика сети

Назначенная в результате сфабрикованного конкурса глава Национального центра по борьбе с коррупцией Вероника Драгалин дезавуировала тезис партии PAS и Майи Санду о захваченном характере молдавской юстиции.

Как пишет известный публицист Дмитрий Чубашенко, Драгалин поставила под сомнение главный тезис нынешней партии власти, с которым она победила на выборах.

Драгалин дезавуировала Санду и PAS

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что она не уверена в том, что молдавская юстиция была захваченной.

По ее словам, у людей существовало представление о том, что юстиция была захвачена, но было ли так на самом деле, она сказать не может. Может, была захвачена, а может, и не была.

Оценочное суждение Драгалин напомнило известный анекдот про Василия Ивановича, Петьку и нюансы. Вроде бы люди считают, что юстиция была захвачена, но так ли оно было на самом деле, неизвестно и не доказано. Возможны нюансы.

Своим воистину сенсационным заявлением Драгалин, про которую тоже говорят, что она заняла свою должность в результате сфабрикованного конкурса, дезавуировала главный тезис, с которым Санду и ее партия PAS шли на президентские и парламентские выборы - о захваченной юстиции и о необходимости ее освобождения от захватчиков — коррумпированных прокуроров и судей и стоящих за их спиной коррумпированных политиков.

Драгалин не уверена, что Санду и PAS были правы. Возможно, их представление о захваченной юстиции было всего лишь плодом их воображения, как созвездия на небосклоне — ведь в реальности нет никакой Большой Медведицы, это просто отражение звездного света на сетчатке нашего глаза в виде картинки, которую мы решили считать каким-то зверем.

Драгалин отбирает у Санду и PAS их любимую игрушку — борьбу за освобождение захваченной юстиции. И что теперь Санду с PAS делать? Дезавуировать в ответ саму Драгалин? Но она же американка, которую они же и посадили в кресло главы Антикоррупционной прокуратуры. Для молдавских пацаков это желтые штаны и два «ку». Признать правоту Драгалин? Но это означает признать и то, что вся политическая программа Санду и PAS построена на песке.

Что же ты, американка, наделала?


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