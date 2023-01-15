Власти Кишинева задерживают зарплату педагогам ...

Пока Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, Вместе со всем аппаратом чиновников Примарии, занялся созданием своей "альтернативной" партии, педагоги Кишинева остаются без зарплаты за декабрь прошлого года.

В соцсетях появились сообщения о том, что по состоянию на 20 января столичные педагоги еще не получили зарплату за декабрь прошлого года.

Ни Примария Кишинева, ни муниципальное Управление образования, ничего не сообщают о причинах такой задержки. Педагогам даже не сообщают о перспективах получения зарплаты.

Наиболее отчаившиеся педагоги пытаются получить ответ, обращаясь к примару Кишинева в соцсетях. Несмотря на его активность в соцсетях по другим, в том числе политическим, темам, Ион Чебан предпочитает не отвечать на обращения.

Министерство образования и Министерство финансов также молчат о причинах задержки выплаты зарплат педагогам.

Это происходит на фоне неоднократных заявлений мэра Кишинева о жесточайшем дефиците педагогических кадров в Кишиневе из-за недостаточного финансирования сферы образования.