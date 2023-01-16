Санду ведет переговоры о возможном вступлении Молдовы в НАТО ...

На фоне войны в Украине власти Молдовы обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс".

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью изданию Politico.

Отвечая на вопрос о потенциальном вступлении в НАТО, Санду сказала, что Молдова все еще взвешивает свой следующий шаг и потребует ли для этого конституционных изменений.

"Сейчас идет серьезная дискуссия... о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами, или мы должны быть частью более большого альянса", — сказала она. "И если мы, как нация, придем в какой-то момент к выводу, что нам нужно изменить статус нейтралитета, это должно произойти через демократический процесс", - добавила Майя Санду.

Примечательно, что в самой Молдове, ни Санду, ни контролируемая ею правящая партия PAS не заявляют о необходимости изменения нейтрального статуса государства.

Нейтральный статус Молдовы прописан в ст.11 Конституции.