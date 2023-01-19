В доме Джо Байдена прошли обыски ...

Следователи ФБР провели согласованные обыски в доме президента США Джо Байдена по делу о секретных документах.

Как сообщил адвокат Байдена, во время обыска, который длился 13 часов, Министерство юстиции США обнаружило шесть документов с грифом "секретно" и сопутствующие материалы.

Найденные документы относятся к периоду, когда Джо Байден работал в Сенате и на посту вице-президента США. Кроме того, были изъяты для дальнейшего изучения личные рукописные заметки Байдена тех времен.

CNN сообщает, что ФБР провело обыски в доме президента США с согласия его адвокатов и в их присутствии. Сам Байден и его жена Джилл не присутствовали при обыске.

Это уже третья партия секретных документов, которую находят следователи. Первая была обнаружена в ноябре 2022 года в аналитическом центре Penn Biden Center. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Согласно американскому закону о президентских архивах, все документы президента и вице-президента должны быть переданы в Национальный архив.