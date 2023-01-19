Финляндия заморозила российские активы в стране
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Российские активы на сумму 187 миллионов евро были заморожены в Финляндии из-за военной агрессии России против Украины.
"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", - заявил представитель МИД Финляндии Пиа Саариваара, цитируемый изданием Yle.
В Министерстве обороны Финляндии ранее допускали, что приобретенное в стране имущество россиян может быть экспроприировано.
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