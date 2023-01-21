Россия не видит предпосылок для переговоров с Украиной ...

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин считает, что сейчас нет "веских предпосылок" для переговоров с Украиной.

Об этом Вершинин заявил в интервью газете "Известия".

По его мнению, украинская сторона "саботировала" выполнение минских соглашений и отвергла переговорный формат, который сложился в Стамбуле весной 2022 года.

Кроме того, он сообщил о наличии указа президента Украины, которым законодательно запрещено вести переговоры с Россией.

Российский чиновник отметил, что в условиях отсутствия политической воли "дипломатия бессильна". "А ее (политической воли – Ред.) сейчас нет ни у Киева, ни тем более у его западных кураторов, которые ценой украинской крови решают свои собственные задачи по сдерживанию России", - добавил зам. министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

С 24 февраля 2022 года, Россия совершил военную агрессию в отношении Украины.