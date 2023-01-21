(ФОТО) Полиция скрыла преступление с участием представителя партии Майи Санду ?
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В соцсетях появилось свидетельство о совершенном примаром города Сынджерей ДТП, в результате которого была убита лошадь, а машина Примарии была приведена в негодность.
Как сообщается в соцсетях, ДТП имело место в ночь на 28 января, в Теленештском районе. За рулем автомобиля находился примар города Сынджерей Аркадий Ковалев. Он является местным избранником от партии PAS, контролируемой президентом Майи Санду.
Машина, за рулем которой находился чиновник, въехала в повозку, в результате чего погибла лошадь.
Спустя два дня после ДТП, полиция не подтвердила его.
Правящая партия PAS также пока никак не отреагировала.
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