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(ФОТО) Полиция скрыла преступление с участием представителя партии Майи Санду ?

Опубликовано : 30 январь 2023 г. 09:22 | Просмотров: 2 048 | Категория: Власть

В соцсетях появилось свидетельство о совершенном примаром города Сынджерей ДТП,  в результате  которого была убита лошадь, а машина Примарии была приведена в негодность.

Как сообщается в соцсетях, ДТП имело место в ночь на 28 января, в Теленештском районе. За рулем автомобиля находился примар города Сынджерей Аркадий Ковалев. Он является местным избранником от партии PAS, контролируемой президентом Майи Санду.

Машина, за рулем которой находился чиновник, въехала в повозку, в результате чего погибла лошадь.

Спустя два дня после ДТП, полиция не подтвердила его.

Правящая партия PAS также пока никак не отреагировала.

 


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