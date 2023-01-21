(DOC) Суд может принять решение об аресте активов дочерней компании Газпрома ...

В суд Кишинева подано требование о наложении ареста на активы, все движимое и недвижимое имущество молдо-российского АО "Молдовагаз", в котором "Газпром" управляет 63,44% акций.

Требование о наложении ареста подал в Кишиневский суд миноритарный акционер компании Александр Петков после проведенного Счетной палатой Молдовы аудита АО "Молдовагаз".

Петков сообщил в соцсетях, что это требование является обеспечительной мерой в инициированном им же процессе по ликвидации АО "Молдовагаз".

"Сегодня потребовал от судьи, в качестве обеспечительной меры, наложить арест на все активы этого монополиста. Требование не касается банковских счетов, чтобы ни у кого из этих додоновско-газпромовских мерзавцев не было «аргументов» о том, что «потребителей оставляют без газа»", - написал Петков в соцсетях.

Он считает, что "даже та малость, которую обнаружила Счетная палата, просто обязывает власти в срочном порядке заблокировать активы «Молдовагаз»".

В этой связи Александр Петков, который ранее обвинял молдавские власти в пособничестве "Газпрому", обвинил власти в бездействии и заметил, что "настал момент истины". "Теперь мы убедимся, на чьей стороне власть Майи Санду со своей «реформированной юстицией»", - добавил он.

24 января, Счетная палата представила в парламенте результаты аудита АО "Молдовагаз", которым было установлено, среди прочего, что на протяжении десятков лет АО "Молдовагаз" необоснованно использует принадлежащие местным органам власти и гражданам распределительные и транспортные газопроводы, наживаясь на этом. В Отчете Счетной палаты также отмечено, что из госбюджета, из денег доноров и частных лиц в строительство этих газопроводов было инвестировано более 10 миллиардов леев. В то же время, использование этих трубопроводов приносит существенные доходы для АО "Молдовагаз", которые выводятся в пользу мажоритарного акционера в лице ПАО "Газпром", контролирующего 63,44% акций этой компании.

Иск о ликвидации АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" – Ред.) был подан в Кишиневский суд 27 июля 2022 года. Первое заседание по этому иску запланировано на 16 марта у судьи Татьяны Василикэ.

Согласно заключению независимого аудитора "Grant Thornton Audit", АО "Молдовагаз" имеет отрицательные чистые активы, начиная с 2015 г. Без учета "приднестровской" части долга, отрицательные чистые активы составили 2 млрд 457 млн 032 тыс. 957 леев по состоянию на 31 декабря 2021 г. (31 декабря 2020 г.: 1 497 201 509 леев).

Закон об акционерных обществах (ст.39) требует принятия решения о судьбе Общества, если подобная ситуация сохраняется в течение трех последовательных финансовых лет.