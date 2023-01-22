Майя Санду является основным виновником роста цен на газ – Опрос
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Почти треть населения Молдовы видит президента Майю Санду основным виновником роста цен на газ.
Согласно данным соцопроса, проведенного по заказу провластной НПО WatchDog.MD, 27% населения считают виновной в росте цен на газ именно Майю Санду.
Следующим за ней в списке виновных является президент России Владимир Путин (10,5 %). "Газпром" и ее дочерняя компания "Молдовагаз" видятся виновными в этом лишь для 7,4 и 6,8%, соответственно.
Примечательно, что даже основной переговорщик по газовому контракту – вице-премьер Андрей Спыну считается виновным в росте цен на газ лишь для 6,4% населения.
Опрос был проведен с 17 по 26 января. Заявленная погрешность составляет +/-3,1%.
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