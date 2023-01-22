В Турции объявлен национальный траур на неделю
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До 12 февраля в Турции будет национальный траур по жертвам крупнейшего почти за 100 лет землетрясения.
О трауре объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш флаг будет приспущен до заката солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всей нашей стране и в наших зарубежных представительствах", говорится на официальной странице лидера Турции в Twitter.
6 февраля в Турции произошли более 140 толчков. Два из них были магнитудой 7,7. Землетрясение привело к разрушениям и жертвам в десяти провинциях. Власти Турции уже сообщили, что погибли более 1700 человек. Еще более 12 тысяч получили ранения. Обрушилось более 3 тысяч зданий.
Последний раз подобной разрушительной силы землетрясения в Турции были в 1939 году.
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