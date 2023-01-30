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Правительство Молдовы ушло в отставку

Опубликовано : 10 февраль 2023 г. 13:19 | Просмотров: 1 658 | Категория: Top News / Власть

Кабинет министром правящей партии PAS во главе с премьер-министром Натальей Гаврилица ушло в отставку.

Об отставке объявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Она не уточнила причину отставки, отметив лишь, что "пришло время".

Гаврилица сообщила что ее команда была "командой конструктивных людей".

Правительство Гаврилицы действовало 18 месяцев.

Решение об отставке принято спустя 2 дня после возвращения Гаврилицы из Брюсселя, где она возглавляла делегацию на первом заседании в качестве страны-кандидата в члены ЕС.

Несмотря на продолжавшиеся почти 2 месяца дискуссии о грядущей отставке правительства, сама Наталья Гаврилица всегда опровергала возможность отставки возглавляемого ею правительства.

Правящая партия PAS контролируется президентом Майей Санду, которая формально не является членом этой партии.

Известно, что новым премьер-министром может стать нынешний советник Майи Санду – Дорин Речан. Речан был министром в правительстве Владимира Филата, уволенного по обвинению в коррупции.


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