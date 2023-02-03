В Турции проходят массовые аресты строителей ...

Власти Турции задержали либо объявили об аресте почти 130 человек, причастных к строительству зданий, которые развалились в результате землетрясений.

Аресты проходят в рамках следствия по выявлению виновных за массовые разрушения домов в сейсмоопасном регионе.

Считается, что в ходе строительства не были соблюдены соответствующие нормы.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

Министр юстиции Турции пообещал наказать всех виновных, а прокуроры начали собирать образцы зданий для доказательств относительно материалов, использованных в строительстве.

Кроме того, Министерство юстиции Турции объявило о создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением.

Мощные землетрясения произошли на юге Турции 6 февраля и продолжались в течение нескольких дней. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что катастрофа стала крупнейшей в истории страны с 1939 года.

Уже известно, что количество погибших от землетрясений в Турции превысило 29600 человек. Еще более 80 тысяч человек пострадали в результате обрушения зданий.