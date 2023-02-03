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В Румынии произошла серия землетрясений

Опубликовано : 13 февраль 2023 г. 19:28 | Просмотров: 459 | Категория: Мир

В понедельник в Румынии произошла серия землетрясений, одно из которых было магнитудой 5,2.

Эпицентр землетрясения в уезде Горж. Самый мощный из этих толчков произошел в 16.58 на глубине всего 16,5 км.

Об этом сообщил румынский Национальный институт исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 километров.

Позже, в 17.13, 17.21, и 17.50, произошли еще два толчка магнитудой 2,4; 2,8 и 3,4, соответственно.

Толчки ощущались также в Болгарии и в Сербии.


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