В Румынии произошла серия землетрясений
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В понедельник в Румынии произошла серия землетрясений, одно из которых было магнитудой 5,2.
Эпицентр землетрясения в уезде Горж. Самый мощный из этих толчков произошел в 16.58 на глубине всего 16,5 км.
Об этом сообщил румынский Национальный институт исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 километров.
Позже, в 17.13, 17.21, и 17.50, произошли еще два толчка магнитудой 2,4; 2,8 и 3,4, соответственно.
Толчки ощущались также в Болгарии и в Сербии.
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