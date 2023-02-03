Молдова закрыла воздушное пространство ...

О закрытии воздушного пространства стало известно из сообщения авиакомпании Air Moldova в соцсетях.

"Уважаемые пассажиры, сейчас воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание рейсов претерпит изменения. Те из вас, кто находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь , сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайтах www.airmoldova.md и www.airport.md", - говорится в сообщении авиакомпании Air Moldova.

В то же время, официальные власти Молдовы ничего не сообщали о закрытии воздушного пространства.

Накануне, президент Майя Санду выступила с заявлением о намерении России свергнуть власть в Молдове. В своем заявлении она обвинила и такие страны, как Сербия и Черногория, в способствовании планам России. Заявление Майи Санду было расценено рядом политиков, как нагнетание обстановки в обществе.