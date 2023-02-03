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Молдова закрыла воздушное пространство

Опубликовано : 14 февраль 2023 г. 14:42 | Просмотров: 180 | Категория: Власть

Воздушное пространство Молдовы закрыто. Самолеты гражданской авиации отменили вылет из Кишинева, а ряд рейсов, направлявшихся в Молдову, развернулись.

О закрытии воздушного пространства стало известно из сообщения авиакомпании Air Moldova в соцсетях.

"Уважаемые пассажиры, сейчас воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание рейсов претерпит изменения. Те из вас, кто находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь , сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайтах www.airmoldova.md и www.airport.md", - говорится в сообщении авиакомпании Air Moldova.

В то же время, официальные власти Молдовы ничего не сообщали о закрытии воздушного пространства.

Накануне, президент Майя Санду выступила с заявлением о намерении России свергнуть власть в Молдове. В своем заявлении она обвинила и такие страны, как Сербия и Черногория, в способствовании планам России. Заявление Майи Санду было расценено рядом политиков, как нагнетание обстановки в обществе.


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