Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата ...

За утверждение его кабинета министров проголосовали 62 депутата, представляющие только правящую партию PAS, контролируемую президентом Майей Санду. Депутаты правящей партии также утвердили и программу деятельности правительства под названием "Процветающая, безопасная, европейская Молдова".

Речан и его команда уже принесли присягу.

"Мы хотим жить в безопасном мире, где соблюдаются международные договоры, где проблемы между странами решаются путем диалога, где уважают малые государства. Мы хотим быть полноправными членами Европейского Союза", - говорится в программе правительства.

В новом правительстве остались почти все министры из кабинета внезапно ушедшей на прошлой неделе в отставку Натальи Гаврилицы.

Новыми министрами являются Вероника Сирецяну-Врагалева (мин.финансов), Вероника Михайлова-Морару (мин.юстиции), Лилия Дабижа (мин. инфраструктуры и регионального развития).

С июля 2012 по февраль 2015 гг., Речан был, сначала, вице-министром информационных технологий, а затем главой МВД в правительствах Владимира Филата и Юрия Лянкэ. Примечательно, что правительство Владимира Филата было уволено по обвинению в коррупции.