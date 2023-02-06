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Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Опубликовано : 16 февраль 2023 г. 18:36 | Просмотров: 851 | Категория: Top News / Власть

Советник Майи Санду Дорин Речан был утвержден в качестве премьер-министра Республики Молдова.

За утверждение его кабинета министров проголосовали 62 депутата, представляющие только правящую партию PAS, контролируемую президентом Майей Санду. Депутаты правящей партии также утвердили и программу деятельности правительства под названием "Процветающая, безопасная, европейская Молдова".

Речан и его команда уже принесли присягу.

"Мы хотим жить в безопасном мире, где соблюдаются международные договоры, где проблемы между странами решаются путем диалога, где уважают малые государства. Мы хотим быть полноправными членами Европейского Союза", - говорится в программе правительства.

В новом правительстве остались почти все министры из кабинета внезапно ушедшей на прошлой неделе в отставку Натальи Гаврилицы.

Новыми министрами являются Вероника Сирецяну-Врагалева (мин.финансов), Вероника Михайлова-Морару (мин.юстиции), Лилия Дабижа (мин. инфраструктуры и регионального развития).

С июля 2012 по февраль 2015 гг., Речан был, сначала, вице-министром информационных технологий, а затем главой МВД в правительствах Владимира Филата и Юрия Лянкэ. Примечательно, что правительство Владимира Филата было уволено по обвинению в коррупции.


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