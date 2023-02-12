Кремль считает отношения с Молдовой весьма напряженными ...

Пресс-секретарь Кремля оценил уровень молдо-российских отношений после заявления премьер-министра Молдовы Речана о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.





Как сообщают российские СМИ, Дмитрий Песков посоветовал молдавским властям быть осторожнее с выражениями и назвал подобные требования властей Молдовы "отсутствием конструктивизма" и "скатыванием к антироссийской истерии".

"У нас и так с Молдовой отношения весьма напряженные. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь самой Молдове… Что касается Приднестровья, мы продолжаем выполнять свои соответствующие функции. Хотелось бы молдавским визави порекомендовать быть весьма осторожными с такими высказываниями", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявление представителя Кремля стало ответом на заявление премьер-министра Молдовы Дорина Речана, который говорил, что будет добиваться "демилитаризации Приднестровья".