Президент США совершил внезапный визит в Киев ...

Джозеф Байден находится с визитом в Киеве 20 февраля.

Президент Соединенных Штатов был замечен возле Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги президент США почтил память погибших защитников Украины.

Визит Байдена подтвердил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фото с ним.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал Зеленский.

Ранее, ни представители украинских властей, ни представители США, не анонсировали визит Джо Байдена в Киев из соображений безопасности.