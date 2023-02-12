Президент США совершил внезапный визит в Киев
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Джозеф Байден находится с визитом в Киеве 20 февраля.
Президент Соединенных Штатов был замечен возле Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги президент США почтил память погибших защитников Украины.
Визит Байдена подтвердил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фото с ним.
"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал Зеленский.
Ранее, ни представители украинских властей, ни представители США, не анонсировали визит Джо Байдена в Киев из соображений безопасности.
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