Путин обвинил Запад в развязывании войны в Украине
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Президент России выступил с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, обвинив Запад в развязывании войны.
По словам Владимира Путина, Россия применила силу, "чтобы остановить эту войну" (в Украине – Ред.).
"Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - заявил президент России.
24 февраля 2022 года Россия совершила военную агрессию в отношении Украины и ведет против нее войну, которая официально называется российскими властями "специальной военной операцией".
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