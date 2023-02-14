Путин обвинил Запад в развязывании войны в Украине ...

Президент России выступил с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, обвинив Запад в развязывании войны.

По словам Владимира Путина, Россия применила силу, "чтобы остановить эту войну" (в Украине – Ред.).

"Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - заявил президент России.

24 февраля 2022 года Россия совершила военную агрессию в отношении Украины и ведет против нее войну, которая официально называется российскими властями "специальной военной операцией".