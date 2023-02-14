НАТО считает разрушенной архитектуру ядерного сдерживания ...

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выразив сожаление по поводу озвученного Владимиром Путиным решения.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, генсек НАТО призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении участия в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля за вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решение и уважать существующие договоренности", - подчеркнул Столтенберг.

Во вторник, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре СНВ. Он подчеркнул, что считает неприемлемыми предусмотренные договором регулярные инспекции стратегических объектов в условиях, когда российских инспекторов на такие объекты не допускают. Президент напомнил, что США и НАТО прямо говорят о намерении нанести стратегическое поражение России. "И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?", - сказал Путин.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.