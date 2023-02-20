Власти России объявили о готовящейся вооруженной провокации в Приднестровье ...

Министерство обороны России сообщило о подготовке вооруженной провокации украинской армии в Приднестровье.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в соцсетях.

Согласно сообщению российского военного ведомства, провокация "будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов»".

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении минобороны России.

Военное ведомство России также сообщило, что минобороны России "готово к реагированию на любые изменения обстановки" в Приднестровье.

Власти Молдовы пока никак не отреагировали в связи с этим сообщением Министерства обороны России.