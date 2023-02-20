Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье ...

Власти Молдовы не подтверждают информацию Министерства обороны России о подготовке вооруженной провокации украинской армии в Приднестровье.

"Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова.

Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано", - говорится в сообщении правительства Молдовы.

Ранее уже сообщалось, что утром 23 февраля Министерство обороны России объявило, что провокация "будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов»".

"В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении минобороны России.

Военное ведомство России также сообщило, что минобороны России "готово к реагированию на любые изменения обстановки" в Приднестровье.