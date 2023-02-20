Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье ...

Министерство обороны России вновь сообщило о якобы готовящемся Украиной вторжении в Приднестровский регион Молдовы.

Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Министерства обороны России.

Российское военное ведомство сообщает, что "в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР".

В этом же сообщении отмечается, что это "несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье".

"Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Это уже второе за четверг сообщение минобороны России якобы готовящемся вторжении украинских вооруженных сил в Приднестровье.

Ранее, правительство Молдовы не подтвердило информацию Министерства обороны России о подготовке вооруженной провокации украинской армии в Приднестровье и призвало к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова.