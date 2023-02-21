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Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Опубликовано : 24 февраль 2023 г. 07:35 | Просмотров: 715 | Категория: Мир

План из 12 пунктов мирного урегулирования войны в Украине был опубликован на сайте МИД КНР.

Каждый из пунктов китайского Плана урегулирования был кратко объяснен в нескольких предложениях.

Согласно документу, урегулирование в Украине должно происходить с соблюдением следующих пунктов:

  1. Уважение суверенитета всех стран;
  2. Отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  3. Прекращение военных действий;
  4. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением кризиса в Украине;
  5. Разрешение гуманитарного кризиса;
  6. Защита гражданских лиц и военнопленных;
  7. Обеспечение безопасности атомных электростанций;
  8. Снижение стратегических рисков применения ядерного, химического или биологического оружия;
  9. Содействие экспорту зерна;
  10. Прекращение односторонних санкций. Односторонние санкции и максимальное давление не решают текущие проблемы, а создают новые;
  11. Поддержание стабильности производственных цепочек и цепочек поставок;
  12. Содействие постконфликтному восстановлению.


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