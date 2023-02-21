Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине ...

План из 12 пунктов мирного урегулирования войны в Украине был опубликован на сайте МИД КНР .

Каждый из пунктов китайского Плана урегулирования был кратко объяснен в нескольких предложениях.

Согласно документу, урегулирование в Украине должно происходить с соблюдением следующих пунктов: