Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине
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План из 12 пунктов мирного урегулирования войны в Украине был опубликован на сайте МИД КНР.
Каждый из пунктов китайского Плана урегулирования был кратко объяснен в нескольких предложениях.
Согласно документу, урегулирование в Украине должно происходить с соблюдением следующих пунктов:
- Уважение суверенитета всех стран;
- Отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
- Прекращение военных действий;
- Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением кризиса в Украине;
- Разрешение гуманитарного кризиса;
- Защита гражданских лиц и военнопленных;
- Обеспечение безопасности атомных электростанций;
- Снижение стратегических рисков применения ядерного, химического или биологического оружия;
- Содействие экспорту зерна;
- Прекращение односторонних санкций. Односторонние санкции и максимальное давление не решают текущие проблемы, а создают новые;
- Поддержание стабильности производственных цепочек и цепочек поставок;
- Содействие постконфликтному восстановлению.
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