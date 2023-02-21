Путин заявил об угрозе распада России ...

Президент России Владимир Путин считает, что Запад хочет «раскассировать» Россию и другие постсоветские страны, а в России могут появиться "московиты, уральцы и другие".

Об этом Путин заявил в интервью официальному телеканалу «России 1».

По его мнению, Запад ставит своей целью развал России и установление контроля над ее бывшими частями, в таком сценарии русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, а вместо него возникнут "московиты, уральцы и другие".

"Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом", - сказал Путин.

Российский президент считает, что его страны могут принять в "так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно". Он уверен, что это будет сделано лишь чтобы "помыкать этими частями и поставить под свой контроль".