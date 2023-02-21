МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 10:36  

Путин заявил об угрозе распада России

24.02.2023  

Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

23.02.2023  

Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

23.02.2023  

Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье

23.02.2023  

Власти России объявили о готовящейся вооруженной провокации в Приднестровье

21.02.2023  

НАТО считает разрушенной архитектуру ядерного сдерживания
все новости

Путин заявил об угрозе распада России

Опубликовано : 26 февраль 2023 г. 10:36 | Просмотров: 1 123 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин считает, что Запад хочет «раскассировать» Россию и другие постсоветские страны, а в России могут появиться "московиты, уральцы и другие".

Об этом Путин заявил в интервью официальному телеканалу «России 1».

По его мнению, Запад ставит своей целью развал России и установление контроля над ее бывшими частями, в таком сценарии русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, а вместо него возникнут "московиты, уральцы и другие".

"Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом", - сказал Путин.

Российский президент считает, что его страны могут принять в "так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно". Он уверен, что это будет сделано лишь чтобы "помыкать этими частями и поставить под свой контроль".


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России ...

Просмотров: 1 123
Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине ...

Просмотров: 1 026
Путин обвинил Запад в развязывании войны в Украине

Путин обвинил Запад в развязывании войны в Украине ...

Просмотров: 924
Президент США совершил внезапный визит в Киев

Президент США совершил внезапный визит в Киев ...

Просмотров: 905
Кремль считает отношения с Молдовой весьма напряженными

Кремль считает отношения с Молдовой весьма напряженными ...

Просмотров: 1 038
В Румынии произошла серия землетрясений

В Румынии произошла серия землетрясений ...

Просмотров: 1 625
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Вице-премьер объяснил Майе Санду причину отъезда ее кузины в эммиграцию – Чубашенко

Вице-премьер объяснил Майе Санду причину отъезда ее кузины в эммиграцию – Чубашенко

Просмотров: 5 062
Заместителем генпрокурора станет участник организованной преступной группировки

Заместителем генпрокурора станет участник организованной преступной группировки

Просмотров: 4 726
Плацынде Майи Санду не повезло на форуме в Давосе

Плацынде Майи Санду не повезло на форуме в Давосе

Просмотров: 4 669
Скандал в Минздраве выявил скрываемую от общества связь министра

Скандал в Минздраве выявил скрываемую от общества связь министра

Просмотров: 4 632
Бывший советник Путина рассказал о планах вторжения России в Молдову

Бывший советник Путина рассказал о планах вторжения России в Молдову

Просмотров: 4 566
(ФОТО) Полиция скрыла преступление с участием представителя партии Майи Санду ?

(ФОТО) Полиция скрыла преступление с участием представителя партии Майи Санду ?

Просмотров: 4 149
Госкомпания стала прокладкой для перевода европейских денег Газпрому

Госкомпания стала прокладкой для перевода европейских денег Газпрому

Просмотров: 4 010
Майя Санду опровергла заявления своего директора спецслужбы

Майя Санду опровергла заявления своего директора спецслужбы

Просмотров: 3 921
ВЛАСТЬ
Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье

Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье

23.02.2023  Власти России объявили о готовящейся вооруженной провокации в Приднестровье
20.02.2023  Кремль считает отношения с Молдовой весьма напряженными
ЛЮДИ
Скончался всемирно известный Мимино

Скончался всемирно известный Мимино

17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
27.10.2022  В Молдове нет пригодной для питья колодезной воды
БИЗНЕС
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
19.04.2022  Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
КРИМИНАЛ
Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову
26.10.2022  США ввели санкции в отношении спонсора Додона
26.10.2022  Посол США объяснил причины введения санкций в отношении Плахотнюка и Шора



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2023 (23)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)
Октябрь 2022 (165)
Сентябрь 2022 (114)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker