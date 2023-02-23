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Wizz Air приостанавливает полеты в Молдову

Опубликовано : 27 февраль 2023 г. 19:30 | Просмотров: 486 | Категория: Страна

Авиакомпания Wizz Air сообщила, что с 14 марта приостанавливает все полеты, как в Кишинев, таи из аэропорта столицы Молдовы.

Решение было принято авиакомпанией из соображений безопасности воздушного пространства в регионе.

В то же время, Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы подверг критике это решение авиакомпании настаивая на безопасности полетов над Молдовой.

Авиационные власти Молдовы считают, что решение, принятое Wizz Air, "создало неопределенность", учитывая, что 14 февраля авиакомпания запросила утверждение расписания полетов на летний сезон, а 27 февраля оно было одобрено ААС. ОГА отмечает, что "после анализа рисков" было определено, что полеты в национальном воздушном пространстве могут выполняться безопасно, применив в этом отношении ряд процедур, и сожалеют о внезапном решении, принятом Wizz Air.

Примечательно, что ранее с заявлениями "об опасности военного характера" для Молдовы выступали первые лица государства, включая президента Майю Санду и лидера правящей партии PAS, председателя парламента Игоря Гросу. Глава МИДЕ Молдовы Нику Попеску вообще заявил, что власти и до сих пор рассматривают возможность подрыва взлетно-посадочной полосы Кишиневского аэропорта, чтобы не допустить российского вторжения.


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