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Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Опубликовано : 28 февраль 2023 г. 12:31 | Просмотров: 800 | Категория: Мир

Петр Чувилин, бывший банкир и экс-советник Рамзана Кадырова, ключевой свидетель по делу об отмывании десятков миллиардов долларов через молдавскую банковскую и правовую системы, скончался в одной из частных клиник Москвы.

О смерти Чувилина сообщает российское агентство РБК со ссылкой на источника из его окружения.

По словам собеседника РБК, Чувилин находился на лечении в стационаре частной клиники.

По делу о банковском мошенничестве также проходил и молдавский и российский банкир Герман Горбунцов, получивший протекцию олигарха Владимира Плахотнюка. При содействии Плахотнюка, Горбунцов, уже живя в Великобритании, получил фальшивый молдавский паспорт.

Показания Чувилина фигурировали в деле о так называемом молдавском ландромате — схеме вывода средств из России через банки Молдовы. По этому делу в 2021 году Тверской суд Москвы осудил директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, на десять лет колонии общего режима. "Суть молдавской схемы заключалась в перечислении за пределы России на счета ВС Мoldindconbank S.A. денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка. Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н.", — рассказывал банкир.

В 2018 году Чувилин был условно-досрочно освобожден.


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