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Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Опубликовано : 02 март 2023 г. 07:59 | Просмотров: 231 | Категория: Страна

В то же время, сил дислоцированной в Приднестровье российская армия недостаточно для открытия второго фронта.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" ВС Украины Наталья Гуменюк.

“На границе с Молдовой все спокойно и подконтрольно Силам обороны. Обеспечена охрана государственной границы Госпогранслужбой, силы обороны обеспечивают взаимодействие общее с адекватным реагированием на вероятность тех угроз, которые возможны с того направления. Сейчас они не критичны. Мы говорим о вероятной активности диверсионно разведывательных групп или каких-то провокаций по типу обстрела госграницы”, - сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона в среду.

Она отметила, что провокации не исключены, но Украина тщательно следит за ситуацией.

“На данный момент активности с той стороны границы не наблюдаем. Силы, сосредоточенные от страны-агрессора на участке Приднестровья не являются критической силой, которая в состоянии открыть второй фронт”, - заявили в ОК “Юг”.

Географически силы РФ получить поддержку на указанном участке не могут, подчеркнула Гуменюк.


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