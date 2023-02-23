Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой ...

В то же время, сил дислоцированной в Приднестровье российская армия недостаточно для открытия второго фронта.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" ВС Украины Наталья Гуменюк.

“На границе с Молдовой все спокойно и подконтрольно Силам обороны. Обеспечена охрана государственной границы Госпогранслужбой, силы обороны обеспечивают взаимодействие общее с адекватным реагированием на вероятность тех угроз, которые возможны с того направления. Сейчас они не критичны. Мы говорим о вероятной активности диверсионно разведывательных групп или каких-то провокаций по типу обстрела госграницы”, - сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона в среду.

Она отметила, что провокации не исключены, но Украина тщательно следит за ситуацией.

“На данный момент активности с той стороны границы не наблюдаем. Силы, сосредоточенные от страны-агрессора на участке Приднестровья не являются критической силой, которая в состоянии открыть второй фронт”, - заявили в ОК “Юг”.

Географически силы РФ получить поддержку на указанном участке не могут, подчеркнула Гуменюк.