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Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Опубликовано : 07 март 2023 г. 22:44 | Просмотров: 109 | Категория: Власть

Публичная квалификация "барыги" в адрес руководства молдо-российского АО "Молдовагаз" является не оскорблением, а моральной оценкой физического лица.

Решение об этом вынес Кишиневский суд сектора Чентру по иску АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" – Ред.) к своему миноритарному акционеру Александру Петкову.

О судебном решении Петков сообщил в соцсетях.

"Суд (!) признал барыг из SA”Moldovagaz” барыгами. Официально! Теперь, можете не стесняться называть своим именем руководство этой криминальной кремлевской структуры, во главе с поступившим на службу Майи Санду Чебаном.

Судом, (не мной!) официально и аргументированно признано, что, называя руководство АО "Молдовагаз" барыгами, дается "моральная оценка физического лица", - написал Петков.

Он считает, что таким определением суда, "этих мерзавцев из руководств газового монополиста просто нагнули еще ниже плинтуса".

Руководство дочерней компании российского газового гиганта посчитало, что заявления Петкова в эфире ток-шоу "Пятница с Анатолием Голя" 25 октября 2021 года "являются оскорбительными" в отношении руководства АО "Молдовагаз", которое, по мнению Александра Петкова, являются "барыгами".

Считающее себя оскорбленным руководство компании-монополиста потребовало в суде наказать Петкова, в частности, за следующие высказывания: "Более того, об этом не говорят ни власти, ни те, кто считают себя большими газовиками в руководства АО "Молдовагаз". Я их считаю барыгами, вообще"; Почему мы должны верить на слово каким-то барыгам из АО "Молдовагаз"; "Это при том, что у нас уже год лежит в Прокуратуре по борьбе с коррупцией уголовное дело, возбужденное на руководителей АО "Молдовагаз", которых я называю барыгами".

По этому поводу суд отметил, что "термин "барыги" не является оскорбительным". "Использование этого слова является мнением, моральной оценкой физического лица", - говорится в определении Кишиневского суда.

Александр Петков является инициатором процесса ликвидации АО "Молдовагаз" в связи с катастрофической финансовой ситуацией компании. Перове судебное заседание по этому делу пройдет 16 марта.


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