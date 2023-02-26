Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы ...

На пункте пропуска Албица десяткам автобусов и микроавтобусов из Молдовы был запрещен въезд в Румынии.

По сообщениям очевидцев, автобусы задержаны на пункте пропуска более 10 часов. Официальная версия – запрет транспортировки посылок.

Возмущенные водители и пассажиры автобусов организовали спонтанный протест. Власти были вынуждены стянуть силы Жандармерии.

Около 22.30, после дискуссий с протестующими, румынская полиция приняла решение возобновить пропуск автобусов.