Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
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На пункте пропуска Албица десяткам автобусов и микроавтобусов из Молдовы был запрещен въезд в Румынии.
По сообщениям очевидцев, автобусы задержаны на пункте пропуска более 10 часов. Официальная версия – запрет транспортировки посылок.
Возмущенные водители и пассажиры автобусов организовали спонтанный протест. Власти были вынуждены стянуть силы Жандармерии.
Около 22.30, после дискуссий с протестующими, румынская полиция приняла решение возобновить пропуск автобусов.
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