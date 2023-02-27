Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома
|
Вице-председатель "Партии перемен" Серджиу Тофилат станет членом Административного совета газового монополиста АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" – Ред.).
Об этом сообщил министр энергетики Виктор Парликов
"Согласно регламенту АО "Молдовагаз", один из представителей назначается Министерством энергетики. Я буду просить, чтобы туда был назначен господин Сергей Тофилат. Считаю, что г-н Тофилат внес большой вклад в эту сферу извне. Я полностью доверяю ему и надеюсь, что он поможет нам решить эту проблему изнутри", - заявил Парликов в эфире интернет-проекта "Территория свободы".
Примечательно, что Парликов и Тофилат ранее совместно выступали в рамках экспертного проекта по энергетике.
Серджиу Тофилат является вице-председателем возглавляемой Штефаном Глигором "Партии перемен", которая считается одним из сателлитов правящей партии PAS.
Сообщить о ошибке |