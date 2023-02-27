Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома ...

Об этом сообщил министр энергетики Виктор Парликов

"Согласно регламенту АО "Молдовагаз", один из представителей назначается Министерством энергетики. Я буду просить, чтобы туда был назначен господин Сергей Тофилат. Считаю, что г-н Тофилат внес большой вклад в эту сферу извне. Я полностью доверяю ему и надеюсь, что он поможет нам решить эту проблему изнутри", - заявил Парликов в эфире интернет-проекта "Территория свободы".

Примечательно, что Парликов и Тофилат ранее совместно выступали в рамках экспертного проекта по энергетике.

Серджиу Тофилат является вице-председателем возглавляемой Штефаном Глигором "Партии перемен", которая считается одним из сателлитов правящей партии PAS.