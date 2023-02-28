Сенат Франции проигнорировал недовольство общества пенсионной реформой ...

Сенат утвердил вызвавший массовые акции протеста проект пенсионной реформы, предполагающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Законопроект был утвержден голосами 195 сенаторов. Против проголосовали 112 членов Сената Франции.

Как написала в соцсетях премьер-министр Франции Элизабет Борн, план по пенсионной реформе был принят "после сотен часов дебатов".

"Это решающий этап, чтобы довести до конца реформу, которая обеспечит безопасность будущего наших пенсий", - написала глава правительства Франции.

Через 3 дня, утвержденный в Сенате законопроект должен пройти проверку объединенного комитета, состоящего из семи депутатов и семи сенаторов. Затем его должны будут одобрить Национальная ассамблея и Сенат до 26 марта, когда истекает отводимый во Франции 50-дневный срок на рассмотрение законопроектов.

Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65 и пообещало минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Впервые, эта реформа президента Эмманюэля Макрона была запущена в 2019 году, но ее реализации помешали массовые протесты "желтых жилетов".

В апреле 2022 года, Макрон заявил о возобновлении процедуры утверждения пенсионной реформы.

Новые положения реформы коснутся французов, родившихся после сентября 1961 года. С 2027 года, для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

Пенсионная реформа вызвала забастовки и многотысячные протесты по всей Франции. Против принятия пенсионной реформы выступили профсоюзы.