Гаагский трибунал потребовал арестовать Путина ...

Ордер на арест был выдан и в отношении детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию с 24 февраля 2022 года.

"Палата досудебного производства II на основании ходатайств прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый из подозреваемых несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским детям", - подчеркивается в сообщении Гаагского трибунала.

Как заявил исполняющий обязанности президента Международного головного суда Петр Гофманский, "палата считает, что в интересах правосудия - уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

"Россия не является участником Римского статута международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - написал в соцсетях Захарова.

Примечательно, что и Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд в Гааге. Однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии Российской Федерации.

Участниками Римского статута являются 123 государства.