МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18.03.2023  

Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку

18.03.2023  

Гаагский трибунал потребовал арестовать Путина

12.03.2023  

Сенат Франции проигнорировал недовольство общества пенсионной реформой

10.03.2023  

Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

08.03.2023  

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

07.03.2023  

Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома
все новости

Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку

Опубликовано : 18 март 2023 г. 18:44 | Просмотров: 709 | Категория: Мир

Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что будет арестован 21 марта.

Как сообщает Reuters, Трамп объявил, что прокуроры рассматривают обвинения в выплате денег за молчание порнозвезде. Экс-президент США призвал своих сторонников к протестам.

"Незаконные утечки из коррумпированного и очень политизированного офиса окружного прокурора Манхэттена ... указывают, что, если преступление не может быть доказано... ведущий республиканский кандидат и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Трампа заявил, что бывший президент не был уведомлен о каком-либо аресте.

"Протестуйте, верните нашу нацию!", — заявил Трамп, чьи сторонники штурмовали здание Капитолия США 6 января 2021 года.

По данным NBC, разбирательство в отношении Трампа связано с делом против его бывшего адвоката Майкла Коэна. В 2018 году юрист признал себя виновным в передаче 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом в 2006 году. Экс-президент поручил выплатить деньги порноактрисе на фоне президентской кампании 2016 года, утверждал Коэн. Трамп отрицал связь с порноактрисой.

Пресс-секретарь окружного прокурора Манхэттена Элвин Брэгг, отказался от комментариев.

Трамп отрицает, что дело имело место и назвал расследование демократа Брэгга охотой на ведьм.

Расследование происходит в критический момент, когда Трамп намерен выдвигаться от Республиканской партии на пост президента в 2024 году.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку

Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку ...

Просмотров: 708
Гаагский трибунал потребовал арестовать Путина

Гаагский трибунал потребовал арестовать Путина ...

Просмотров: 843
Сенат Франции проигнорировал недовольство общества пенсионной реформой

Сенат Франции проигнорировал недовольство общества пенсионной реформой ...

Просмотров: 1 419
Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Умер ключевой свидетель по делу ландромата ...

Просмотров: 3 566
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России ...

Просмотров: 3 677
Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине ...

Просмотров: 3 052
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
(ФОТО) Полиция скрыла преступление с участием представителя партии Майи Санду ?

(ФОТО) Полиция скрыла преступление с участием представителя партии Майи Санду ?

Просмотров: 5 213
Санду ведет переговоры о возможном вступлении Молдовы в НАТО

Санду ведет переговоры о возможном вступлении Молдовы в НАТО

Просмотров: 4 777
В доме Джо Байдена прошли обыски

В доме Джо Байдена прошли обыски

Просмотров: 4 378
Правительство Молдовы ушло в отставку

Правительство Молдовы ушло в отставку

Просмотров: 4 036
Финляндия заморозила российские активы в стране

Финляндия заморозила российские активы в стране

Просмотров: 3 933
(DOC) Суд может принять решение об аресте активов дочерней компании Газпрома

(DOC) Суд может принять решение об аресте активов дочерней компании Газпрома

Просмотров: 3 706
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России

Просмотров: 3 678
Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Просмотров: 3 567
ВЛАСТЬ
Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

07.03.2023  Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома
23.02.2023  Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье
23.02.2023  Власти России объявили о готовящейся вооруженной провокации в Приднестровье
ЛЮДИ
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
БИЗНЕС
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
19.04.2022  Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
КРИМИНАЛ
Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову
26.10.2022  США ввели санкции в отношении спонсора Додона
26.10.2022  Посол США объяснил причины введения санкций в отношении Плахотнюка и Шора



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2023 (9)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)
Октябрь 2022 (165)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker