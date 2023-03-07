Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку ...

Как сообщает Reuters, Трамп объявил, что прокуроры рассматривают обвинения в выплате денег за молчание порнозвезде. Экс-президент США призвал своих сторонников к протестам.

"Незаконные утечки из коррумпированного и очень политизированного офиса окружного прокурора Манхэттена ... указывают, что, если преступление не может быть доказано... ведущий республиканский кандидат и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Трампа заявил, что бывший президент не был уведомлен о каком-либо аресте.

"Протестуйте, верните нашу нацию!", — заявил Трамп, чьи сторонники штурмовали здание Капитолия США 6 января 2021 года.

По данным NBC, разбирательство в отношении Трампа связано с делом против его бывшего адвоката Майкла Коэна. В 2018 году юрист признал себя виновным в передаче 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом в 2006 году. Экс-президент поручил выплатить деньги порноактрисе на фоне президентской кампании 2016 года, утверждал Коэн. Трамп отрицал связь с порноактрисой.

Пресс-секретарь окружного прокурора Манхэттена Элвин Брэгг, отказался от комментариев.

Трамп отрицает, что дело имело место и назвал расследование демократа Брэгга охотой на ведьм.

Расследование происходит в критический момент, когда Трамп намерен выдвигаться от Республиканской партии на пост президента в 2024 году.