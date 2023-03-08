Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию ...

Власти Молдовы разработали план по окончательному урегулированию в Приднестровью, которое должно быть завершено за 7 лет.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов агентству "Интерфакс-Украина".

"Молдова недавно разработала документ, в котором они предлагают растянуть на 7 лет шаги к возвращению ПМР (непризнанное Приднестровье - Ред.)", - заявил Данилов. Он считает, что Молдова "должна это однажды решить". "Когда они (Молдова - Ред.) это переводят в ситуацию политического процесса, что там избиратели, это огромная ошибка", - отметил украинский чиновник.

Он также сообщил, что для Украины "очень важно, чтобы Молдова закончила свою ситуацию с Приднестровьем, которая началась 2 сентября 1990 года". "Потому что если мы будем иметь на общей границе территории, на которых будут находиться российские солдаты, это вопрос времени, когда они начнут пытаться что-то дестабилизировать. К тому же, не будет никаких инвестиций и развития", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов агентству "Интерфакс-Украина".

Молдавские власти ничего не сообщали о наличии разработанного ими какого-либо плана по приднестровскому урегулированию. Также, не сообщалось и об авторах этого плана.