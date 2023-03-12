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Судебная реформа привела к массовым беспорядкам в Израиле

Опубликовано : 27 март 2023 г. 08:14 | Просмотров: 961 | Категория: Мир

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу, вызвавшую массовые протесты в стране.

"Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество — все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас", - заявил Ицхак Герцог после того, как в воскресенье произошли массовые беспорядки на фоне протестов против судебной реформы.

Как сообщает израильский "9 телеканал", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел консультации с главами фракций, входящих в коалицию. Тема консультаций — ход реформы судебной системы.

Ряд высокопоставленных представителей "Ликуда" обвинил министра юстиции Ярива Левина в том, что тот "привел страну на грань гражданской войны". В партии звучат призывы к увольнению Левина. СМИ предполагают, что существует большая вероятность приостановки реформы. Эту идею поддерживают в ШАС и "Еврействе Торы".

Министр спорта и культуры Мики Зоар сравнил ситуацию с пожаром, во время которого надо спасать людей, а не спорить, как тушить.

"Потерпели серьезную неудачу в вопросе разъяснения необходимости реформы. Если премьер решит остановить реформу, дабы предотвратить раскол в обществе, надо поддержать эти усилия", — написал в социальной сети министр.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.


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