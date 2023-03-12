Трамп заявил о готовности достичь мира в Украине за сутки ...

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности "очень легко" провести переговоры с лидерами России и Украины для прекращения войны "за 24 часа".

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала FoxNews, отметив, что военные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают".

Он все же предположил, что война в Украине может не завершиться до выборов» президента США в 2024 году, а политика администрации действующего президента США Джо Байдена грозит "третьей мировой войной".

"Я смогу сделать это (закончить войну – Ред.) в течение 24 часов при участии Зеленского и Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают", — заявил Трамп.

Он также отметил в своем интервью, что "война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают".

Дональд Трамп намерен участвовать намеченных на ноябрь 2024 года президентских выборах. В свою очередь, нынешний президент США Джо Байден рассчитывает быть переизбранным.