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ФСБ России обвинила американского журналиста в шпионаже

Опубликовано : 30 март 2023 г. 11:14 | Просмотров: 911 | Категория: Мир

Журналист The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге по обвинению в  шпионаже.

Как сообщила ФСБ России, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович в Екатеринбурге собирал данные об одном из оборонных предприятий. В то же время, знакомые репортера утверждают, что он интересовался ЧВК "Вагнера".

По версии ФСБ, Эван Гершкович, собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.

В сообщении ФСБ также отмечается, что "Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Российская спецслужба сообщила, что Силовики добавили, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений".

Местные СМИ сообщили, что Эван Гершкович приехал в Екатеринбург несколько недель назад, а в минувшую среду вернулся в город, чтобы доработать свой материал об отношении в обществе к ЧВК "Вагнер".


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