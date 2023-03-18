Молдова и Россия завершили оформление недружественных двусторонних отношений - Чубашенко ...

Из новой Концепции внешней политики России исключен пункт о признании территориальной целостности Молдовы и урегулировании приднестровской проблемы.

Об этом пишет известный публицист Дмитрий Чубашенко, отметив, в этом документе все государства ЕС, кандидатом в члены которого является Молдова, признаны Россией недружественными. Там же определено, что одной из целей политики России в ближнем зарубежье названо «противодействие размещению или усилению военной инфраструктуры недружественных государств и иным угрозам безопасности России в ближнем зарубежье».

Российско-молдавский пазл сошелся

Из новой Концепции внешней политики России, вступившей сегодня в силу, исключен пункт о признании территориальной целостности Молдовы и урегулировании приднестровской проблемы.

В прежней редакции концепции, действовавшей с 2016 года, говорилось, что «Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в частности способствует в рамках существующего многостороннего переговорного механизма всеобъемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья».

В новой редакции концепции этого пункта нет. Ни Молдова, ни Приднестровье ни разу не упоминаются в этом документе.

В качестве одной из целей политики России в ближнем зарубежье названо «противодействие размещению или усилению военной инфраструктуры недружественных государств и иным угрозам безопасности России в ближнем зарубежье». Все государства Европейского Союза, кандидатом в члены которого является Молдова, признаны Россией недружественными.

На этой неделе президент Молдовы Майя Санду приняла участие в «Саммите за демократию», организованном США, и подписалась под итоговой декларацией саммита. В документе, в частности, осуждается «агрессия Российской Федерации против Украины» и содержится требование «немедленного, полного и безусловного вывода всех ее (России) вооруженных сил с территории Украины в ее международно признанных границах».

На этой же неделе Санду по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетила Киев, где приняла участие в «Саммите Буча-2023».

Таким образом, Кишинев и Москва завершили оформление недружественных отношений между двумя странами.

Власти Молдовы выступают частью глобальной антироссийской коалиции, которая поставила цель нанести России стратегическое поражение.

В ответ Россия отказалась признавать территориальную целостность Молдовы и помогать ей в урегулировании приднестровской проблемы.

Пазл сошелся.