МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

02.04.2023  

Россия возглавила Совет безопасности ООН

01.04.2023  

Молдова и Россия завершили оформление недружественных двусторонних отношений - Чубашенко

30.03.2023  

ФСБ России обвинила американского журналиста в шпионаже

28.03.2023  

Трамп заявил о готовности достичь мира в Украине за сутки

27.03.2023  

Судебная реформа привела к массовым беспорядкам в Израиле

22.03.2023  

Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию
все новости

Россия возглавила Совет безопасности ООН

Опубликовано : 02 апрель 2023 г. 10:49 | Просмотров: 868 | Категория: Мир

С 1 апреля, по ротации России перешло председательствование в Совбезе ООН.

Россия сменила Мозамбик на посту председателя Совета Безопасности ООН. Согласно уставу ООН, председательство ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, в соответствии с алфавитным порядком в английском языке.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента США в Вашингтоне ожидают, что на этом посту "Россия продолжит использовать свое место в Совете безопасности ООН для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия в Украине, военные преступления, совершаемые ее военнослужащими, и нарушение ею устава ООН".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС будет противостоять злоупотреблениям со стороны Российской Федерации.

"Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой базы ООН. ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны России во время ее председательства", - написал Боррель в соцсетях.

В последний раз Россия возглавляла Совбез ООН в феврале 2022 года, когда и начала военную агрессию в отношении Украины.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов, имеющих право вето: Китай, Франция, Россия, Великобритания, США. Туда же входят и десять непостоянных членов, избираемых на два года: Албания, Бразилия, Эквадор, Габон, Гана, Япония, Мальта, Мозамбик, Швейцария, ОАЭ.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Россия возглавила Совет безопасности ООН

Россия возглавила Совет безопасности ООН ...

Просмотров: 864
ФСБ России обвинила американского журналиста в шпионаже

ФСБ России обвинила американского журналиста в шпионаже ...

Просмотров: 1 392
Трамп заявил о готовности достичь мира в Украине за сутки

Трамп заявил о готовности достичь мира в Украине за сутки ...

Просмотров: 1 958
Судебная реформа привела к массовым беспорядкам в Израиле

Судебная реформа привела к массовым беспорядкам в Израиле ...

Просмотров: 2 054
Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию ...

Просмотров: 3 396
Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку

Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку ...

Просмотров: 2 415
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России

Просмотров: 4 946
Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Просмотров: 4 883
Правительство Молдовы ушло в отставку

Правительство Молдовы ушло в отставку

Просмотров: 4 663
Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Просмотров: 4 188
Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Просмотров: 4 050
Майя Санду является основным виновником роста цен на газ – Опрос

Майя Санду является основным виновником роста цен на газ – Опрос

Просмотров: 4 029
Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Просмотров: 3 993
Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье

Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье

Просмотров: 3 962
ВЛАСТЬ
Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

10.03.2023  Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома
07.03.2023  Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома
23.02.2023  Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье
ЛЮДИ
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
БИЗНЕС
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
19.04.2022  Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
КРИМИНАЛ
Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову
26.10.2022  США ввели санкции в отношении спонсора Додона
26.10.2022  Посол США объяснил причины введения санкций в отношении Плахотнюка и Шора



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2023 (2)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker