Россия возглавила Совет безопасности ООН ...

С 1 апреля, по ротации России перешло председательствование в Совбезе ООН.

Россия сменила Мозамбик на посту председателя Совета Безопасности ООН. Согласно уставу ООН, председательство ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, в соответствии с алфавитным порядком в английском языке.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента США в Вашингтоне ожидают, что на этом посту "Россия продолжит использовать свое место в Совете безопасности ООН для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия в Украине, военные преступления, совершаемые ее военнослужащими, и нарушение ею устава ООН".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС будет противостоять злоупотреблениям со стороны Российской Федерации.

"Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой базы ООН. ЕС будет выступать против любых злоупотреблений со стороны России во время ее председательства", - написал Боррель в соцсетях.

В последний раз Россия возглавляла Совбез ООН в феврале 2022 года, когда и начала военную агрессию в отношении Украины.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов, имеющих право вето: Китай, Франция, Россия, Великобритания, США. Туда же входят и десять непостоянных членов, избираемых на два года: Албания, Бразилия, Эквадор, Габон, Гана, Япония, Мальта, Мозамбик, Швейцария, ОАЭ.