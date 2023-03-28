Финляндия стала 31-м членом блока НАТО ...

Заявка на вступление в НАТО была подана Финляндией в середине мая 2022 года совместно с Швецией.

Решение об одобрении присоединения Финляндии к НАТО последними приняли Турция и Венгрия. В то же время, Турция отказала Швеции в присоединении к военно-политическому блоку.

Во вторник, в депозитарий Альянса в Вашингтоне были переданы ратификационные грамоты, после чего была завершена официальная процедура вступления Финляндии в НАТО.

На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал подписанный им документ о присоединении к НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену.

Как заявил до этого Блинкен, присоединение Финляндии к НАТО стало результатом политики президента России Владимира Путина, который "добился именно того, чего хотел избежать", то есть расширения НАТО.

Финляндия была нейтральным государством с момента обретения ею независимости в 1917 году.