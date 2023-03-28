Экс-президент США Дональд Трамп был арестован ...

Трамп был взят под стражу после того, как он прибыл в суд Нью-Йорка.

Об аресте Трампа сообщил телеканал CNN.

Согласно процедуре, он будет находиться под арестом до момента, когда его доставят в суд для предъявления обвинений.

У экс-президента возьмут отпечатки пальцев, но наручники на него не будут надеты.

После этого, состоится первое слушание по делу.

Перед посещением суда, Трамп написал в принадлежащей ему соцсети краткий текст, назвав эту историю "сюрреалистичной". "Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным - вот это да, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", - написал он.

Дело в отношении Дональда Трампа было заведено в связи с выплатой 130 тыс. долл. порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году.

Поводом для начала следствия в отношении экс-президента стал тот факт, что компания Трампа в документах назвала эту выплату "оплатой юридических услуг". По мнению следователей, это является преднамеренным подлогом финансовой документации.