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Экс-президент США Дональд Трамп был арестован

Опубликовано : 04 апрель 2023 г. 21:07 | Просмотров: 584 | Категория: Мир

Трамп был взят под стражу после того, как он прибыл в суд Нью-Йорка.

Об аресте Трампа сообщил телеканал CNN.

Согласно процедуре, он будет находиться под арестом до момента, когда его доставят в суд для предъявления обвинений.

У экс-президента возьмут отпечатки пальцев, но наручники на него не будут надеты.

После этого, состоится первое слушание по делу.

Перед посещением суда, Трамп написал в принадлежащей ему соцсети краткий текст, назвав эту историю "сюрреалистичной". "Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным - вот это да, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", - написал он.

Дело в отношении Дональда Трампа было заведено в связи с выплатой 130 тыс. долл. порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году.

Поводом для начала следствия в отношении экс-президента стал тот факт, что компания Трампа в документах назвала эту выплату "оплатой юридических услуг". По мнению следователей, это является преднамеренным подлогом финансовой документации.


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