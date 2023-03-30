Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы ...

Об этом Владимир Зеленский заявил, выступая в Варшаве перед депутатами обеих палат польского парламента и общественниками.

Он отметил, что независимость Украины будет гарантией того, что в противостоянии с Россией также устоят не только Молдова, Грузия и Беларусь, но и такие страны ЕС, как Румыния и страны Балтии.

"Солидарность охватывает сейчас гораздо больше, чем судьбу наших двух народов (польского и украинского – Ред.). Когда мы с вами свободны – это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах-соседях в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и другие страны Балтии... Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода устоит в Молдове, не покинет Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь", - заявил президент Украины.