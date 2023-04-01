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В Румынии прошли самые массовые протесты фермеров из-за льготных поставок зерна из Украины

Опубликовано : 07 апрель 2023 г. 22:21 | Просмотров: 421 | Категория: Мир

Фермеры из большинства румынских уездов вышли на протесты, которые стали самыми массовыми за последние десятилетия.

Причиной протеста стал льготный режим, установленный Европейской комиссией для продажи зерна из Украины в странах ЕС.

Как сообщает агентство MEDIAFAX, румынские фермеры жалуются, что зерновые, которые должны проходить только транзитом через Румынию, продаются в Румынии, создавая нелояльную конкуренцию.

Кроме того, фермеры недовольны компенсацией их убытков, выделенной  Еврокомиссией, и тем, как румынские власти справились с ситуацией.

В марте, Европейская комиссия предоставила 56,3 млн евро для болгарских, румынских и польских фермеров. Румыния получила всего 10 млн, хотя, по представленным фермерами данным, потери составляют более 200 млн евро.

"Напоминаем, что эта крайняя форма выражения является следствием глубокой неудовлетворенности и разочарования румынских фермеров в связи с найденным Европейской комиссией решением серьезных проблем и диспропорций, с которыми сталкивается агропромышленный сектор в нашей стране на фоне перекосов на рынке, вызванных военным конфликтом в Украине. Полная отмена таможенных пошлин на все товары из Украины с середины прошлого года привела к экспорту, в коммерческом плане, эффектов войны в соседние страны за счет эффекта вынужденного демпинга, поскольку стимулировала украинских аграриев продавать по заниженной стоимости одновременно с ускоренным ритмом товаропотока", — говорится в Совместном заявлении ряда федераций фермеров.

В эти дни протесты фермеров также проходят в Польше, Чехии и Болгарии. Там фермеры утверждают, как и в Румынии, что освобожденное от налогов украинское зерно в итоге продается на местном рынке.

В апреле-июне 2023 года Украина может увеличить экспорт зерна, в результате чего общий объем экспорта в сезоне 2022/23 года составит почти 53 миллиона тонн.


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