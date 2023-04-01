В Румынии прошли самые массовые протесты фермеров из-за льготных поставок зерна из Украины ...

Фермеры из большинства румынских уездов вышли на протесты, которые стали самыми массовыми за последние десятилетия.

Причиной протеста стал льготный режим, установленный Европейской комиссией для продажи зерна из Украины в странах ЕС.

Как сообщает агентство MEDIAFAX, румынские фермеры жалуются, что зерновые, которые должны проходить только транзитом через Румынию, продаются в Румынии, создавая нелояльную конкуренцию.

Кроме того, фермеры недовольны компенсацией их убытков, выделенной Еврокомиссией, и тем, как румынские власти справились с ситуацией.

В марте, Европейская комиссия предоставила 56,3 млн евро для болгарских, румынских и польских фермеров. Румыния получила всего 10 млн, хотя, по представленным фермерами данным, потери составляют более 200 млн евро.

"Напоминаем, что эта крайняя форма выражения является следствием глубокой неудовлетворенности и разочарования румынских фермеров в связи с найденным Европейской комиссией решением серьезных проблем и диспропорций, с которыми сталкивается агропромышленный сектор в нашей стране на фоне перекосов на рынке, вызванных военным конфликтом в Украине. Полная отмена таможенных пошлин на все товары из Украины с середины прошлого года привела к экспорту, в коммерческом плане, эффектов войны в соседние страны за счет эффекта вынужденного демпинга, поскольку стимулировала украинских аграриев продавать по заниженной стоимости одновременно с ускоренным ритмом товаропотока", — говорится в Совместном заявлении ряда федераций фермеров.

В эти дни протесты фермеров также проходят в Польше, Чехии и Болгарии. Там фермеры утверждают, как и в Румынии, что освобожденное от налогов украинское зерно в итоге продается на местном рынке.

В апреле-июне 2023 года Украина может увеличить экспорт зерна, в результате чего общий объем экспорта в сезоне 2022/23 года составит почти 53 миллиона тонн.