МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 09:44  

Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых

07.04.2023  

В Румынии прошли самые массовые протесты фермеров из-за льготных поставок зерна из Украины

06.04.2023  

Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы

04.04.2023  

Экс-президент США Дональд Трамп был арестован

04.04.2023  

Финляндия стала 31-м членом блока НАТО

02.04.2023  

Россия возглавила Совет безопасности ООН
все новости

Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых

Опубликовано : 09 апрель 2023 г. 09:44 | Просмотров: 195 | Категория: Власть / Страна

Груз из мощей 80 святых был задержан на выезде из Украины в Молдову в автомобиле, за рулем которого был гражданин Молдовы.

На пункте пропуска Мирное-Табаки, в грузовике VOLVO были обнаружены мощи 80 святых, а также церковная утварь. Груз направлялся в церковь в Вулканешты.

В автомобиле также были обнаружены икона и аналой (церковная подставка с наклонной поверхностью).

По факту задержания, власти Украины начали уголовное расследование.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых

Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых ...

Просмотров: 200
Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы

Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы ...

Просмотров: 1 433
Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию ...

Просмотров: 3 942
Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома ...

Просмотров: 4 195
Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома ...

Просмотров: 4 248
Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье

Правительство призывает к спокойствию после сообщения о возможной провокации в Приднестровье ...

Просмотров: 4 216
СТРАНА
Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых

Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых ...

Просмотров: 201
Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы

Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы ...

Просмотров: 1 433
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы ...

Просмотров: 4 462
Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой ...

Просмотров: 4 392
Wizz Air приостанавливает полеты в Молдову

Wizz Air приостанавливает полеты в Молдову ...

Просмотров: 4 094
Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье ...

Просмотров: 4 443
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Умер ключевой свидетель по делу ландромата

Просмотров: 5 312
Путин заявил об угрозе распада России

Путин заявил об угрозе распада России

Просмотров: 5 213
Правительство Молдовы ушло в отставку

Правительство Молдовы ушло в отставку

Просмотров: 4 896
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Просмотров: 4 462
Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Россия настаивает на готовящемся Украиной вторжении в Приднестровье

Просмотров: 4 443
Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Просмотров: 4 392
Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Китай опубликовал план урегулирования кризиса в Украине

Просмотров: 4 296
Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Премьер-министром стал министр уволенного за коррупцию правительства Филата

Просмотров: 4 266
ВЛАСТЬ
Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых

Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых

06.04.2023  Зеленский назвал условие сохранения свободы для Молдовы
22.03.2023  Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию
10.03.2023  Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома
ЛЮДИ
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
29.10.2022  Тариф на газ становится почти в два раза выше закупочной цены
БИЗНЕС
Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне

20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
19.04.2022  Всемирный банк повторно понизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
КРИМИНАЛ
Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

Украина выслала в Молдову российского криминального авторитета

02.11.2022  Финансист клана Плахотнюка был задержан на въезде в Молдову
26.10.2022  США ввели санкции в отношении спонсора Додона
26.10.2022  Посол США объяснил причины введения санкций в отношении Плахотнюка и Шора



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2023 (7)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker