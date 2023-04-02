Из Украины начали вывозить контрабандой мощи святых ...

Груз из мощей 80 святых был задержан на выезде из Украины в Молдову в автомобиле, за рулем которого был гражданин Молдовы.

На пункте пропуска Мирное-Табаки, в грузовике VOLVO были обнаружены мощи 80 святых, а также церковная утварь. Груз направлялся в церковь в Вулканешты.

В автомобиле также были обнаружены икона и аналой (церковная подставка с наклонной поверхностью).

По факту задержания, власти Украины начали уголовное расследование.