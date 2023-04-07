Украина возобновляет экспорт электроэнергии ...

Министр энергетики Украины распорядился о возобновлении экспорта электроэнергии в страны Европы, прекращенный в октябре прошлого года из-за разрушений от российских бомбардировок.

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя свое распоряжение.

Чиновник отметил, что продаваться будут только излишки, а возобновление экспорта позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для восстановления уничтоженной и поврежденной инфраструктуры.

С июня по октябрь 2022 года Украина поставила в Молдову 2,6 млрд киловатт/часов. Тогда Украина заработала на этом около 5 млрд гривен (около 137 млн долл.). Из полученных экспортерами доходов 2,8 миллиарда гривен было уплачено в поддержку льготной цены для населения.