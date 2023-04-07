В городах России отменяют парад на 9 мая ...

Решения об отмене парадных мероприятий в День победы приняты "из соображений безопасности", а также нежеланием "провоцировать противника".

В понедельник губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что решение об отмене парада на 9 мая связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры.

"У нас приближается большой праздник, великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", - сообщил Старовойт в ходе оперативного совещания.

Кроме того, чиновник сказал, что относительно акции "Бессмертный полк" позже будет дополнительно сообщено о формате и месте его проведения.

На прошлой неделе парад в честь Дня победы был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать противника".