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Лукашенко потребовал от России гарантий безопасности для Беларуси

Опубликовано : 10 апрель 2023 г. 16:14 | Просмотров: 340 | Категория: Мир

Вопросы безопасности для Беларуси были обсуждены в понедельник в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Минск.

Лукашенко сообщил Шойгу, что это вопрос он обсуждал в ходе своих последних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь, как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности", - заявил Александр Лукашенко, цитируемый агентством БЕЛТА.

В свою очередь, Сергей Шойгу подтвердил, что прибыл по результатам договоренностей президентов. "Имею, естественно, соответствующие полномочия и поручения нашего Президента, Верховного главнокомандующего", - заявил Шойгу. Он отметил, что военное ведомство Беларуси предоставило России пять полигонов на территории Беларуси, а для подготовки российского контингента "привлекается достаточное количество инструкторов - офицеров белорусских Вооруженных Сил".


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