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Санду обманула избирателей и должна уйти – Чубашенко

Опубликовано : 10 апрель 2023 г. 16:57 | Просмотров: 1 102 | Категория: Аналитика сети

Действия Майи Санду в должности главы государства не соответствуют тому мандату, который она получила от избирателей на выборах в 2020 году. Если бы тогда Санду честно призналась в том, что она на самом деле собирается делать в случае избрания, она не набрала бы и половины тех голосов, что набрала.

Об этом написал в своей статье известный публицист Дмитрий Чубашенко, отмечая, что в случае, если Санду является честным человеком, она должна уйти в отставку.

Санду должна уйти

Майя Санду должна оставить занимаемую ею должность президента Республики Молдова, если она честный человек, у которого есть совесть.

Санду должна уйти не потому, что этого требуют какие-то оппозиционные политики. Не потому, что кричалки с таким требованием скандируют на каких-то акциях протеста. Она должна уйти добровольно и никем не принуждаемая потому, что она де-факто утратила мандат избирателей на занятие этой должности.

Формально, у Санду в запасе еще более полутора лет ее официального президентского мандата. Она пользуется безоговорочной поддержкой своих западных партнеров, которые не допустят в Молдове никаких досрочных выборов — ни президентских, ни парламентских. Санду и парламентское большинство ее партии PAS – идеальные марионетки для этих самых западных партнеров. Послушные, сервильные, с безупречно промытыми в духе современных либерально-демократических и европейских ценностей мозгами и душами. Зачем же их на кого-то менять? От добра добра не ищут.

Санду должна уйти по другой причине: то, что она делает сейчас в должности главы государства, не соответствует тому мандату, который она получила от избирателей на выборах в 2020 году. Победа Санду была убедительной, но это была победа под другие обещания. Если бы тогда Санду честно призналась в том, что она на самом деле собирается делать в случае избрания, она не набрала бы и половины тех голосов, что набрала.

Санду обманула избирателей самым бессовестным образом.

Правящий сегодня в Молдове режим — это бывшее «захваченное государство» Плахотнюка, перезахваченное Санду и PAS.

Санду — это бедность, рост цен и тарифов, коррупция и мутные схемы госзакупок.

Санду — это бесконечное и незаконное чрезвычайное положение, попрание Конституции и закона, нарушение прав и свобод человека.

Санду — это милитаризм и война.

Уже этого достаточно для того, чтобы она ушла. Это не то, что она обещала людям. За все это люди не голосовали.

Выборы — это выдача избирателями лицензии политикам на определенный вид деятельности. На то, что делает сегодня Санду, лицензию ей никто не выдавал. Она ведет себя, как водитель, который получил права на вождение легкового автомобиля, а сам сел за руль танка. Давить и расстреливать всех из танка избиратели Санду не уполномочивали.

Если бы Санду была честным человеком, она сама сказала бы: «Уважаемые компатриоты, я сейчас занимаюсь совсем не тем, за что вы голосовали на выборах. Я делаю это нелегитимно, по беспределу, хотя лично я и убеждена в том, что делаю все правильно. Но чтобы подтвердить мандат избирателей, я ухожу в отставку и назначаю новые выборы президента. Мои старшие товарищи из Вашингтона, Брюсселя и Бухареста этот шаг не одобряют, но для меня ваше доверие все-таки важнее. Если я выиграю новые выборы, это будет означать подтверждение мандата избирателей на то, чтобы я и дальше делала то, что делаю сейчас. Я подтвержу свою легитимность заново. Так будет честно и неполживо».

Если бы Санду была честным политиком, у которого еще осталась хоть капля совести, она бы поступили именно так. Но она этого не сделает. Она продолжит лгать и беспредельничать, потому что нет у нее никаких чести и совести.


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