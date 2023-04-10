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Владимир Кара-Мурза: Настанет день, когда мрак над Россией рассеется

Опубликовано : 11 апрель 2023 г. 22:38 | Просмотров: 355 | Категория: Мир

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, которого обвиняют в государственной измене и в распространении фейков о российской армии выступил в суде с последним словом.

"Я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым", - сказал Кара-Мурза, которого прокуратура потребовала осудить на 25 лет лагерей строгого режима.

Оппозиционер начал свое последнее слово с исторических параллелей и считает, что правовая ситуация в России схожа с периодом 1930-х годов. В своем выступлении Кара-Мурза отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, посчитавшего госизменой выступления о положении дел в России в западных странах, но гордится своими поступками.

Процесс прошел в закрытом режиме. Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Оглашение приговора назначено на 17 апреля.

Ниже, публикуется полный текст выступления в Московском городском суде Владимира Кара-Мурзы:

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
(в порядке ст. 293 УПК РФ)

Граждане судьи! Я был уверен, что после двух десятилетий в российской политике; после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался. Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади «суды» над советскими диссидентами в 1960-70е годы. Не говоря уже о запрошенном сроке и лексике про «врага»: это даже не 1970е — это 1930е. Для меня как для историка это — повод для рефлексии.

На стадии показаний подсудимого председательствующий напомнил мне, что одним из смягчающих обстоятельств является «раскаяние в содеянном». И хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по «Закону Магнитского» против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого — я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов. И хочу надеяться, что ему за меня не стыдно. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении. А виню я себя только в одном: что за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно моих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и для мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой — ценой войны.

В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание.

Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два — это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора — узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран.

Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь.

Кара-Мурза В.В.
10 апреля 2023 года


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